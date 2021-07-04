banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!
Pilotlar işten çıkarıldı onlarca sefer iptal edildi!
Pilotlar işten çıkarıldı onlarca sefer iptal edildi!
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!

Ağrı’da mobil sağlık ekipleri tarafından milli eğitim müdürlüğü çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapıldı

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince başlatılan yerinde Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları aşılandı.

AĞRI 04.07.2021, 10:27
Ağrı’da mobil sağlık ekipleri tarafından milli eğitim müdürlüğü çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapıldı

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince başlatılan yerinde Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları aşılandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen uygulamada, ilk olarak görevli doktorlar tarafından kurum çalışanları Kovid-19 aşısına ilişkin bilgilendirme yaptı. Kurum çalışanlarının sorularını cevaplayan Mobil sağlık ekipleri, Kovid-19 aşının önemine vurgu yaptı. Daha sonra kendilerine dağıtılan formları doldurarak sıraya giren kurum çalışanları oluşturulan aşı yerlerine alındı. Burada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan personellere Kovid-19 aşısı yapıldı. Kovid-19 aşı programına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve kurum çalışanları katıldı.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu