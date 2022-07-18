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Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Ağrı’da minibüs ve ticari araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı

AĞRI 18.07.2022, 11:32
Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Ağrı’da minibüs ve ticari araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Erzum’dan Ağrı’ya seyir halinde olan 04 AC 586 plakalı araç sürücüsü Cengiz Şekerci’nin, Yücekapı köy istikametinden anayola kontrolsüz bir şekilde çıkan Vekil Delibaş kontrolündeki 04 AAL 832 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri ve minübüsteki yolcularla beraber toplamda 12 kişi yaralandı.

Yaralılardan 9’u Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu daha ağır olan 3 kişi ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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