Ağrı’da "Mevlid-i Nebi" coşkusu sürüyor

Molla Osman Köyü Konak Mezrasında düzenlenen programda Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, vatandaşlarla bir araya geldi.

Civar köylerinde katılım sağladığı programda vatandaşlara hitap eden İl Müftüsü Büyük, şunları kaydetti: "Kur’an Peygamber efendimizin en önemli iki özelliğini olan güzel ahlakını ve merhametini ön plana çıkarmaktadır. Sorulduğu zaman hepimiz Peygamberimizi seviyoruz ama peygamberi sevmek sadece seviyorum demekle olmuyor. O’nu sevmek demek onun ahlakıyla ahlaklanmak, O’nun gibi merhametli olmak demektir. Yarın hesaba çekileceğiz ve orada Peygamberimizde olacak. O vakit geldiğinde Efendimizin yüzüne bakamayacak şekilde yaşamamalı O’nu örnek alarak yaşamalıyız ki yarın mahcup olmayalım."

Programda Ağrı İl Müftü Yardımcıları Kemal Arpacı ve Mustafa Solhan hazır bulundu.