Ağrı’da Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi
AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET FARUK TEKİN, “MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ” KAPSAMINDA VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ VE OKUL MÜDÜRLERİ İLE TOPLANTI DÜZENLEDİ.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında video konferans yöntemiyle ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile toplantı düzenledi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında video konferans yöntemiyle il genelinde proje için seçilen okullarla ilgili ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. İlk olarak proje tanıtımının yapıldığı toplantıda, projenin Ağrı’nın mesleki eğitimine sağlayacağı katkılar anlatıldı. Seçilen okullarımızda iyi sonuçlar elde ederek mesleki eğitimi ilimizde yukarıya çıkarmanın önemini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, bu projenin yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri kapsadığını bu projede başarılı sonuçlar elde etmek için işbirliği içinde hareket etmek gerektiğini söyledi. Toplantıda ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Çaykur Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Malatyaspor
|7
|8
|12. Göztepe
|6
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3