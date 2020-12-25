Ağrı’da Mehmet Akif Ersoy’u anma programı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından e-konferans yoluyla Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

‘’İstiklal Şairi’’ Mehmet Akif Ersoy’u doğumunun 147. yılında vefatının da 84. yıldönümünde anma amacıyla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından e-konferans yoluyla Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in yanı sıra öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı anma programında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müzik öğretmenlerinden oluşan koro, birbirinden güzel şiir ve türküler seslendirdi. Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinan Arslan, Mehmet Akif’in ‘’Birlik’’ adlı şiirini okurken, müzik öğretmenlerince, ‘’Çalın Davulları, Çanakkale Türküsü, Deniz Üstü Köpürür’’ isimli müzik dinletileri sunuldu. Hürriyet İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Ela Ayyıldız tarafından ‘’İstiklal Marşı’’nın okunmasıyla program sona erdi.