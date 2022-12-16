Ağrı’da masa tenisi müsabakaları yapıldı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldızlar Masa Tenisi il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları çerçevesinde Yıldız Erkekler-Kızlar Masa Tenisi il birinciliği , 2500 Kişilik Spor Salonu’nda yapıldı.

19 okul takımının mücadele ettiği müsabakalar sonucunda kızlarda; Adımova Ortaokulu birinci, Merkez 100.Yıl Ortaokulu ikinci, Ertuğrul Gazi Ortaokulu üçüncü ve Cumhuriyet Ortaokulu dördüncü oldu. Erkeklerde ise; Ertuğrul Gazi Ortaokulu birinci, Taşlıçay Geçitveren Ortaokulu ikinci, Mustafa Tekdal Ortaokulu üçüncü, Merkez 100.Yıl Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa, madalya ve katılım belgeleri; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, spor şube müdürü Turan Tunç ve okul öğretmenleri tarafından takdim edildi.