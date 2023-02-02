Ağrı’da Mahalle Ligi heyecanı yaşanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Arkadaşını Bul, Takımını Kur Mahalle Ligi Projesi” başvuruları Ağrı’da da başladı.

Ülke genelinde 14-17 yaş arası gençlere yönelik düzenlenen mahalle ligi projesi spor etkinliği Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Badminton, basketbol ve voleybol branşlarından oluşan “Mahalle Ligi” spor etkinliği 27 Şubat-12 Mart 2023 tarihleri arası Ağrı ’da oynanacak.

Mahalle Ligi etkinliklerine katılmak isteyenler 23 Ocak-10 Şubat 2023 tarihleri arasında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Servisi biriminden bilgi alabilecekler.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, "Mahallelerinde yaşayan 14-17 yaş arası kız ve erkek bireylerin spor faaliyetlerine teşvik edilmesi, gençlerin spora aktif katılımlarının teşvik edilmesi, spor konusunda potansiyeli yüksek olan gençlerin tespit edilmesi, gençler arasında iletişim, grup ve takım içi aidiyet, güven, empati ve sosyalleşme süreçlerini geliştirmek ile tüm bunların yanında kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yeniden canlandırmak projenin amacını oluşturuyor.Turnuvalarda mücadele edecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.