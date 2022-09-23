Ağrı’da lise öğrencilerine yönelik “Fuat Sezgin ve İslam Bilimler Tarihi” adlı konferans verildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan tarafından Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesinde öğrenim gören öğrencilerine yönelik “Fuat Sezgin ve İslam Bilimler Tarihi” adlı konferans verildi.

Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen konferansa Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kentte yürütülen çalışmalar ve yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan projeleri anlattı. Daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan tarafından Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesinde öğrenim gören öğrencilere “Fuat Sezgin ve İslam Bilimler Tarihi” adlı konferans verilirken, soru sorduğu ve cevaplayan öğrencilere kitap hediye etti. Konferans sonunda Kökrek, Rektör Prof. Dr. Aslan’a, Ağrı Dağı ve İshakpaşa Sarayından oluşan tablo takdim etti. Öte yandan Vali Dr. Osman Varol; Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ve beraberindekileri makamında kabul ederek plaket takdim etti.