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Ağrı’da lise müdürleri ile Seviye Tespit Sınavı sonuçları değerlendirildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in başkanlığında lise müdürleri ile öğrencilere yönelik yapılan "Seviye Tespit Sınavı" sonuçlarını değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AĞRI 30.09.2021, 16:18
Ağrı’da lise müdürleri ile Seviye Tespit Sınavı sonuçları değerlendirildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in başkanlığında lise müdürleri ile öğrencilere yönelik yapılan "Seviye Tespit Sınavı" sonuçlarını değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Burçin Uysal Öğretmenevi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, şube müdürleri ve lise müdürleri katıldı. Toplantıda, kentte yapılan Seviye Tespit Sınavının ayrıntılı değerlendirilmesi ve YKS sınavında Ağrı’daki liselerin başarısını arttırmak için yapılacak çalışmalar ele alındı. DYK kurslarının etkin ve verimli olmasının değerlendirildiği toplantıda, YKS başarısındaki etkin rolünü artırmak için yapılacak çalışmalar görüşüldü. Toplantının son bölümünde okul müdürlerine söz verilerek yapılan soru ve cevap etkinliğinin ardından toplantı sona erdi.

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