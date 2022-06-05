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Ağrı’da LGS sınavına 8 bin 397 öğrenci katıldı

Ağrı’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 8 bin 397 öğrenci katıldı.

AĞRI 05.06.2022, 19:03
Ağrı’da LGS sınavına 8 bin 397 öğrenci katıldı

Ağrı’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 8 bin 397 öğrenci katıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavın kentte sorunsuz tamamlandığını söyledi. Sınava katılan öğrencilerin, daha iyi koşullardaki liselerde okumak için ter döktüğünü aktaran Kökrek, "2 oturum halinde yapılan sınavlara ilimiz genelinde 259 okulda 8 bin 397 öğrenci katıldı. Sınavlarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınavda emeği geçen il yöneticilerine, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize, meslektaşlarıma, personelimize, okullarımızda güvenliği sağlayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Sınavın ilimize, ülkemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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