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Ağrı’da ’Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ standı açıldı

AĞRI'DA ’KURBANINI PAYLAŞ KARDEŞİNLE YAKINLAŞ’ STANDI AÇILDI

AĞRI 07.07.2020, 18:10
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Ağrı’da ’Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ standı açıldı

Ağrı Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ağrı şubesi iş birliği ile ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla, 2020 yılı vekaletle kurban bağışı kapsamında stant açıldı.

Vekaletle kurban organizasyonun halka duyurulması ve kurban bağışında bulunacak vatandaşlara daha kolay ulaşılabilmesi için, Ağrı İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesince Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan Kurban Bağış Standı Arife gününe kadar açık olacak. Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan kurban bağış standını ziyaret eden Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 2020 yılı itibari ile Türkiye Diyanet Vakfının Diyanet İşleri Başkanlığının ortaklığında kampanyayı başlattıklarını belirtti.

“Bizim dinimize göre sadaka Müslim, gayrimüslim herkese verilir“

‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla yola çıkıldığını belirten İl Müftüsü Tandoğan Topçu, kampanya içeriği ile ilgili, “Bu kampanyanın yurt içi bedeli 975 Türk Lirası, yurt dışı bedeli de 825 Türk lirasıdır. Yani 825 TL veren bir kardeşimiz için yurt dışında bir kurban kesilecektir. 975 lira veren bir kardeşimiz içinde Yurt içinde bir kurban kesilecektir. Kesilecek olan bu kurbanlar yurt dışındaki mağdur, mazlum, fakir, fukara belki de ayda, altı ayda bir yılda tenceresinde tek bir lokma et pişmeyen bizim din kardeşlerimize ya da mağdur mazlum insanlara ulaştırılacaktır. Çünkü takdir edersiniz ki bizim dinimize göre sadaka Müslim, gayrimüslim herkese verilir. Dolayısıyla kurbanın eti de sadaka cihetinde değerlendirildiği zaman herkese verilebilecek, sofralarında karınlarını doyurabilecek şekilde onlara ulaştırılabilir. Bu çerçevede tabii ki bunun organizasyonu tamamen Türkiye Diyanet Vakfımıza aittir. Yani yurt dışındaki kesiminden tutunda dağıtımına kadar tamamı Türkiye diyanet Vakfı’nın görevlendirdiği ehil kişiler tarafından yapılmaktadır“ ifadelerini kullandı.

“Zekatta olduğu gibi kurbanda büyük bir sosyal yardımlaşmadır“

Kampanyanın vatandaşlara ulaşması noktasında basına da büyük görev düştüğünü dile getiren İl Müftüsü Topçu, kurbanın da zekat gibi sosyal yardımlaşma olduğunu vurguladı. Topçu, “Bu çerçevede de basına da büyük görev düşüyor. Basın yoluyla, kanallarıyla hem Ağrı’daki vatandaşımızla paylaşmak hem de sesimizin, solumuzun gittiği her yerde bunları paylaşmak. Ayrıca zekatta olduğu gibi kurbanda büyük bir sosyal yardımlaşmadır. Bizler elhamdülillah Ağrı ve çevre iller genelde et yemeklerinin çok olduğu bir ildir. Hemen her öğünde bunu görüyoruz. Ama başka ülkelerde hakikatten insanlar bir lokma etme muhtaçtır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bizde bu çerçevede bu kampanyayı böylece başlattık. Cenabı hak hayırlara vesile eyler inşallah. Biz ağrılı kardeşlerimize burada bunu duyuruyoruz. Bereketli bir kampanya olmasını Cenabı Haktan temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan bağışlar hakkında da bilgiler veren İl Müftüsü Tandoğan Topçu, şunları aktardı:

“2017’de 253, 2018’de 480 çıkardık 2019’da da 580’e çıkardı şu anda da ben il müftüsü olarak ilk baştan bağışımı yaptım. Sayın valimiz bağışlarını yaptılar. Belediye Başkanımız vekalet yoluyla bağışlarını yaptılar. Onun dışında görevlilerimizden bağışlarını yapanlar var. Ama miktar olarak söyleyecek olursak bugüne kadar bağış yapan sayısı 20’lerde. Miktarımız şu an için çok az ama daha kurbana da çok var. Kurban bayramına yaklaştığımız son haftada bağışlarımız daha da artıyor. Kurbana yaklaştıkça yoğunluk kazanarak devam ediyor.“

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