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Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara geriledi.
Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artış ile yüzde 93,4’e ulaştı.
Türkiye’nin Ocak-Ekim dönemi ithalatı, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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Ağrı’da kural ihlali yapan sürücülere 119 bin 802 TL ceza
Ağrı Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, il genelinde yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 217 araç ve sürücüsüne 119 bin 802 TL idari para cezası uygulandı.
AĞRI 01.11.2021, 10:13
Ağrı Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, il genelinde yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 217 araç ve sürücüsüne 119 bin 802 TL idari para cezası uygulandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde Şehiriçi ve Bölge Trafik Kuruluşlarınca 25.10.2021- 31.10.2021 tarihleri arası yapılan trafik denetimi uygulamalarında; 3281 araç denetlenmiş, kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 217 araç ve sürücüsüne 119 bin 802 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır" denildi.