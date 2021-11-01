Ağrı’da kural ihlali yapan sürücülere 119 bin 802 TL ceza

Ağrı Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, il genelinde yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 217 araç ve sürücüsüne 119 bin 802 TL idari para cezası uygulandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde Şehiriçi ve Bölge Trafik Kuruluşlarınca 25.10.2021- 31.10.2021 tarihleri arası yapılan trafik denetimi uygulamalarında; 3281 araç denetlenmiş, kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 217 araç ve sürücüsüne 119 bin 802 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır" denildi.