Ağrı’da Kızılay’a kan bağışı kampanyası düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Kanımızda Var" sloganı ile Kızılay’a kan bağışı kampanyası başlatıldı. "Haydi gençler! Kan veriyoruz, can veriyoruz" sloganı ile gençler kan bağışı kampanyasına davet edilirken, Cumhuriyet caddesinde bulunan Kızılay Kan Bağışı Merkezinde kan bağışı programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan’ın kan bağışı yaparak başlattığı kampanyaya öğretmen, gençler ve vatandaşlar destek verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen kan bağışına katılım sağlayan herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, kan bağışının önemine değindi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Kanın üretilemeyen tek ilaç olduğu bilincindeyiz ve tüm halkımızda bu bilinçte olmalı. Her gün hastanelerde binlerce vatandaşımızın kan ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla sağlıklı her vatandaşı kan vermeye davet ediyorum. Bugün başkalarının başına gelen yarın bizim başımıza gelebilir" dedi.