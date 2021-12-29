Ağrı’da kazanım değerlendirme toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in başkanlığında 8’inci ve 12’nci sınıflara yönelik yapılan “Kazanım Değerlendirme Uygulamaları” değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ağrı Burçin Uysal Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda ilk olarak Ölçe ve Değerlendirme Merkezinde görevli öğretmen Selçuk Şimşek tarafından okullarda yapılan kazanım değerlendirme analizleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, analizlere ilişkin okul müdürleri ile bilgi alışverişi bulunarak eğitim kalitesini artırmak için her ay düzenli olarak kazanım değerlendirme uygulamalarına devam edeceklerini söyledi. Bu kazanım değerlendirme uygulamaları ile öğretmen ve öğrenciler hangi konularda eksik olduklarını görerek tamamlamaya gideceğini ifade eden Kökrek, kentin eğitim başarı durumunun artırılmasında okullara tüm desteği vereceklerini belirtti.