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Ağrı’da karantinayı ihlal eden bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası
AĞRI'DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KARANTİNA KURALLARINI İHLAL ETTİĞİ TESPİT EDİLEN BİR KİŞİYE 3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.
AĞRI 19.09.2020, 19:32
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Ağrı’da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 194 personelin katılımıyla 525 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada devamında, emniyet ve jandarma ekipleri de 70 ticari taksi ile 138 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunulduğu aktarıldı. Pozitif ve temaslı kişilere yönelik 457 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişi ise 3 bin 150 lira ceza kesildiği belirtildi.
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