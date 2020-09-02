Ağrı’da karantina kurallarına uymayanlara ceza kesildi
AĞRI’DA KARANTİNA KURALLARINA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ
Ağrı’da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadığı tespit edilen 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira para cezası kesildi
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kent genelinde jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 127 kişilik ekip tarafından, restoran, çay bahçeleri, kafe, pazar yerleri ile düğün salonları ve diğer toplu yaşam alanlarında koronavirüs denetimlerinin gerçekleştirildiği ve vatandaşların, sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarıldığı belirtildi.
Devamında Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin takibi için 220 personelin katılımıyla yapılan başka bir denetimde de karantinada olması gereken 15 kişinin evinde bulunmadığı tespit edilirken, karantina kuralını ihlal eden kişilere toplam 47 bin 250 lira para cezasının uygulandığı kaydedildi.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25