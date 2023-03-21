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Ağrı’da kahvehanede bıçaklı kavga: 1 yaralı
Ağrı’da kahvehanede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
AĞRI 21.03.2023, 23:41
Ağrı’da kahvehanede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, saat 20.30 sıralarında merkez Nevzat Güngör Caddesi Şamata Çay evi önünde, kahvehanede arkadaşlarıyla oturan 21 yaşındaki A.K., yanlarında bulunan bir gençle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile A.K.’yi baldırından bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı A.K., olay yerine çağrılan ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.