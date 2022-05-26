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Ağrı’da kaçakçılık operasyonları: 3 gözaltı

Ağrı’da çay, sigara ve İran şekeri kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

AĞRI 26.05.2022, 17:51
Ağrı’da kaçakçılık operasyonları: 3 gözaltı

Ağrı’da çay, sigara ve İran şekeri kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde faaliyet gösteren 5 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 84 bin TL olan 700 paket gümrük kaçağı çay ele geçirilmiştir. KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılığı önlenmeye yönelik yapılan çalışmalarda 1 araçta yapılan aramada 360 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara, 120 kg. gümrük kaçağı İran şekeri ele geçirilmiştir. Şüpheli 3 şahıs yakalandı” denildi.

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