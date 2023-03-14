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Ağrı’da Jandarmadan Kızılay’a kan desteği
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı personeli Türk Kızılay Kan Merkezine destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu
AĞRI 14.03.2023, 11:57
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı personeli Türk Kızılay Kan Merkezine destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu
Ağrı İl Jandarma Komutanlığında kurulan Kızılay Kan Bağış noktasına giden jandarma personeli, kan bağışında bulunurken, bağış noktası önünde er ve erbaşlar, kan vermek için sıraya girdi.
İl Jandarma komutanlığı personelinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyası, iki gün sürecek.