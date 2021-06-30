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Ağrı’da ilk defa kukla gösterisi izleyen çocuklar doyasıya eğlendi

Ağrı’nın Hamur ilçesinde, okul öncesi öğretmeni Çiğdem Çelebi tarafından çocuklar için kukla gösterisi düzenlendi.

AĞRI 30.06.2021, 16:33
Ağrı’da ilk defa kukla gösterisi izleyen çocuklar doyasıya eğlendi

Ağrı’nın Hamur ilçesinde, okul öncesi öğretmeni Çiğdem Çelebi tarafından çocuklar için kukla gösterisi düzenlendi.

Hamur’da, ilçe merkezinde ve köylerde eğitim gören okul öncesi öğrencilerin eğlenmesi amacıyla, okul öncesi öğretmeni Çiğdem Çelebi’nin “Kuklamanya” ve “Marmelat” adını verdiği kuklalarıyla çocuklara kukla gösterisi düzenlendi. İlk defa bir kukla gösterisini canlı olarak izleme fırsatı bulan çocuklar, gösteri sonunda aldıkları pamuk şekerlerle doyasıya eğlendi.

Daha sonra Hamur Kaymakamlığı tarafından temin edilen servislerle öğrenciler okullarına geri gönderildi.
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