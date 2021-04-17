Ağrı’da İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantı, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Yapılan sunumla tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan inceleme, değerlendirme ve izleme faaliyetleri, ortaya çıkan olumsuzluklar ve ilgili sorunları giderici önlemlere ilişkin konuların ele alındığı toplantıda gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı. Toplantıya Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra, İbrahim Çeçen Üniversitesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 85. Şube Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası ve Tema Vakfı temsilcileri katıldı.