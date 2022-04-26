Ağrı’da iki köy okuluna görsel sanatlar, ahşap ve müzik atölyeleri kurulacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan ve 400 bin TL bütçe ile desteklenmeye hak kazanan "Köy Okullarında Sanat Atölyesi" projesi kapsamında 2 köy okuluna görsel sanatlar, ahşap ve müzik atölyeleri kurulacak.

Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi programı kapsamında başvurulan “Köy Okullarında Sanat Atölyesi” projesi 400 bin TL bütçe ile desteklenmeye hak kazanmıştır. ’Köy Okullarında Sanat Atölyesi’ projesi öğrencilerin kişisel, bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla ilimiz merkez ilçesinde bulunan Ballıbostan Ortaokulu ve Ahmet Alagöz Ortaokulunda yürütülecektir. Bu proje kapsamında belirlenen köy okullarına görsel sanatlar, ahşap ve müzik atölyeleri kurulacaktır. Proje öğrencilerde ’Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ kapsamında belirtilen anahtar yetkinliklerden öğrenmeyi öğrenme ve inisiyatif alma değerleri ile kök değerler kapsamında belirtilen özdenetim, sabır ve sorumluluk değerlerinin öğrenmesini amaçlamaktadır. Kurulacak olan atölyelerden ‘görsel sanatlar atölyesi’ öğrencilerinin görsel-uzamsal zekalarını geliştirmeyi, ‘müzik atölyesi’ ritmik zeka, ‘ahşap atölyesi’ ise psikomotor gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. 2023 Eğitim Vizyonunda bahsedilen ‘çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmektir.’ anlayışına uygun olarak öğrencilerin kişisel, bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla ilimizde eğitim adına bu projelere önem verilmeye devam edilecektir" dedi.