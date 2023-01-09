Ağrı’da ikamet eden yabancı uyruklulara “sosyal uyum ve yaşam eğitimi”

Ağrı’da ikamet izni, geçici koruma ve uluslararası koruma çerçevesinde yasal olarak ikamet etmekte olan yabancı uyruklulara “sosyal uyum ve yaşam eğitimi” verildi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen uyum eğitimine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve yabancı uyruklular katıldı. Uyum eğitiminde, Halk Eğitim merkezi görevliler tarafından tercüman eşliğinde yabancı uyruklulara “Türkiye’nin kültürel yapısı, gelenek ve görenekler, toplumsal yaşam kuralları, sosyal yaşam kuralları, hak ve yükümlülükler, sosyal hayata ilişkin bilgilendirme, eğitim ve sağlık imkanları, hukuki konular ve geçim kaynaklarına erişim” konularında eğitim verildi. Uyum eğitiminin sonunda Kökrek ve Yumak, tercüman eşliğinde yabancı uyruklu vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.