Ağrı’da “Hünerli Eller Sıcak Yüreklerde” projesi ile oyuncak bebek ören Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan kadın personeller, ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerindeki tebessüm olacak.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ağrı Gençlik Merkezince başlatılan proje kapsamında, çalışan kadın personeller ihtiyaç sahibi çocuklar için örgü bebek örüyor.Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik Merkezi Müdiresi Ebru Duru, gençlik merkezlerinin sosyal projelerle ön plana çıktığını belirtti.

Duru; Ağrı’da “Hünerli Eller Sıcak Yüreklerde” projesi kapsamında Gençlik Merkezi, İl Müdürlüğümüz ve Yurt Müdürlüklerimizde çalışan bayan gönüllü personelimiz mesai saatleri dışında bir araya gelip ihtiyaç sahibi çocuklar için örgü bebek, atkı ve bere yapıyor.

Bebeklerimiz yün ipten ve doğal malzemeden yapıldığı, sağlıklı, doğal ve organik olduğu için çocukların oynamasının herhangi bir zararı yoktur.

Bebek yapımında kullanılan malzemelerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılandığını dile getiren Duru, internet ortamından örnekleri çıkartarak örgü bebekleri yaptıklarını anlattı.

Yapılan örgü bebekleri şehrimizde köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ve Sevgi evlerinde kalan ihtiyaç sahibi çocuklara iletmeyi planlıyoruz. Projemize Gençlik merkezi kursiyerlerimizden ve halkımızdan da çok büyük destek alıyoruz. Buda bizleri son derece motive ediyor.

Bütün Çocukların bu projeden faydalanmasını istiyoruz. Her çocuk bir dünya demektir. Her çocuk özel olduğu için ona dokunmak istedik. Birçok çocuğa ulaşarak yüzlerinde tebessüm olmak istiyoruz.

Bu vesile ile bin adet el örgülü bebeği,atkı ve bereyi en kısa sürede tamamlayıp, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.