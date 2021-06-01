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Ağrı’da hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Ağrı’da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağışı için stant açıldı.

AĞRI 01.06.2021, 14:37
Ağrı’da hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Ağrı’da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağışı için stant açıldı.

Ağrı’da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kampanya kapsamında Ağrı Adliyesi önünde kitap bağışı için stant kuruldu. Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muhsin Bulut, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri kurulan standa gelerek kitap bağışında bulundu.

Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla “Bir Kitap Bir Umut” sloganıyla başlatılan kampanya, 16 Haziran tarihine kadar devam edecek.
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