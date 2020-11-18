Ağrı’da hız yapan araç kazaya sebep oldu

Ağrı’da hız kurallarını ihlal eden araç, anayola geçmeye çalışan başka bir araca çarptı.

Eleşkirt ilçesinden Ağrı’ya doğru seyir halinde olan 65 AN 553 plakalı araç, hız kurallarını ihlal edince Şeker Fabrikası’ndan anayola çıkmaya çalışan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araca çarptı. Can kaybı ve yaralıların olmadığı kazada iki araçta da büyük hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.