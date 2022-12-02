Ağrı’da Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi şiir dinletisi

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Okuyan Şehir Ağrı" projesi çerçevesinde Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından "Bir Kış Sabahı" adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen şiir dinletisine Vali Dr. Osman Varol, Vali Yardımcı İbrahim Şenkon, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürü Selahattin Bilgiç, okul müdürleri, veli ve öğrencileri katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletisi, konuklar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Günümüz şairleri tarafından yazılan şiirlerin de okunduğu programda, duygu yüklü şiirleri öğrenciler büyük başarıyla okudu. Şiirlerin yanında müzik öğretmeni Zeynep Yeşil ve öğrencileri de türkülerle etkinlikte yer aldı. Vali Varol, programın sona ermesinin ardından sahneye çıkarak programı hazırlayan öğretmenleri ve şiirleri seslendiren öğrencileri tebrik etti.