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Ağrı’da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak hafız olan öğrencilere belgeleri törenle takdim edildi.

AĞRI 23.11.2020, 18:56
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Ağrı’da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi
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Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak hafız olan öğrencilere belgeleri törenle takdim edildi.

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için İl Müftülüğünde belge takdim töreni düzenlendi. Öğrencileri gayret ve çabalarından dolayı tebrik ederek belgelerini takdim eden İl Müftü Vekili Murat Sarı, “Rabbimden Kur’an’ı ezberleyen bu evlatlarımıza ve bizlere Kur’an’ı hakkıyla okuyup anlamayı ve yaşamayı nasip etmesini niyaz ediyorum. Hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımızı ve ailelerini de ayrıca tebrik ediyorum” dedi.
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