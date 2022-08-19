Ağrı’da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için “Mezuniyet Programı” düzenlendi

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Yatılı Bölge Erkek Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için “Mezuniyet Programı” düzenlendi.

Yatılı Bölge Erkek Kur’an Kursu bahçesinde düzenlenen törende, hafızlık eğitimini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olarak "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri takdim edildi. Öğrencilerin belgelerini takdim eden Ağrı İl Müftü Vekili Kemal Arpacı, şöyle konuştu: “Müftülük olarak bizler öğrencilerimizin hafızlık eğitimlerini tamamlaması sebebiyle çok mutlu oluyoruz ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Tabi ki belgeyi almakla hafızlık bitmiş değildir. Ezberlediğiniz Kur’an’ı unutmamak için tekrar etmeli ve Kur’an’ın öğretileriyle yaşamlarınızı sürdürmelisiniz. Rabbim hepimize Kur’an’ın öğretileri doğrultusunda yaşayan kullarından olmayı nasip eylesin. Hayatınızda başarılar diler, eğitimlerinizin tamamlanmasında vesile olan hocalarınıza ve ailelerinize teşekkür ederim."

İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan ve Diyadin İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi’nin de hazır bulunduğu program öğrenciler ve velilere yapılan ikramlarla son buldu.