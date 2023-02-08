Ağrı’da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Ağrı’nın Hamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ağrı-Van karayolunda meydana gelen kazada, Patnos’tan Ağrı istikametine doğru N.T. idaresinde seyir halindeki 34 LB 1685 plakalı hafif ticari araç, Hamur ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada ters dönen araç içinde bulunan sürücü N.T ile S.Y. ve G.T. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeni ile trafiğe kapanan yol, hafif ticari aracın kaldırılması ile tekrardan ulaşıma açıldı.