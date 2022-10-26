Ağrı’da gümrük kaçağı ürün operasyonu

Ağrı’da polis tarafından 10 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla binlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”KOM Daire Başkanlığının koordinesinde 81 il KOM birimlerinin katılımı ile 26.10.2022 Çarşamba günü 08:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında il merkezi, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde 10 adreste arama işlemi gerçekleştirilmiş olup netice itibariyle; 2 bin 310 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 2 adet elektrik motorlu sigara sarma makinesi, 51 bin adet boş makaron, 7 bin 500 adet dolu makaron, 36 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 360 adet satış maksatlı boş sigara kutusu, 2 bin 75 adet kilitli şeffaf poşet, 12 adet filtreli sigara makinesi, 55 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 9 kilogram gümrük kaçağı çay ve 727 gram pipo tütünü ele geçirilmiştir. Gerekli tahkikat KOM Şube Müdürlüğümüzce yürütülecektir” denildi.