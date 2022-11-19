Ağrı’da Gülsün Karslı yılın öğretmeni seçildi

Ağrı Alpaslan Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gülsün Karslı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ağrı’da yılın öğretmeni seçildi.

Öğretmenlik mesleği süresince ortaya koyduğu çalışmalar ve yapmış olduğu projeleri belgelendirerek başvuru yapan öğretmenler arasında kentte yılın öğretmeni seçilen 13 yıllık öğretmen Gülsün Karslı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, kentte yılın öğretmeni seçilen Karslı’yı kutlayarak çiçek takdim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’na gidecek olan Karslı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Ankara’da düzenlenecek olan programa katılacak. 81 ilin temsilci öğretmenleri arasında Ağrı’yı temsil edecek olan Karslı, illerinde yılın öğretmeni olarak seçilen meslektaşları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya gelecek.