Ağrı’da “Genç Girişimci Buluşmaları” projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülke genelinde yaptıkları girişimler ile başarı kazanmış genç girişimcilerin, gençlerle bir araya gelerek başarı hikâyelerini ve girişimcilik serüvenlerini Üniversite kampüslerinde anlatmaları amacıyla “Genç Girişimci Buluşmaları” adlı programını Ağrı’da hayata geçirdi.

Proje 31 Ekim -15 Aralık 2022 tarihleri arasında Ağrı, Iğdır, Kütahya, Uşak, Elazığ, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Çorum, Yozgat, Balıkesir ve Yalova illerinde yapılacak.

Ağrı’da gerçekleştirilen programın ilk gününde, üniversitede eğitim gören 30 kişilik genç grup “Spor Girişimciliği 2030” temalı GÖK çalıştayı ve girişimcilik atölyesi gerçekleştirildi. Programın ikinci gününde ise Ağrı İbrahim Çeçen Üniversite Selçuklu Toplantı Salonunda düzenlenen programda, 6 Saatlik çalıştay sonunda girişimci adayları gençler, yapmış oldukları girişimleri jüri üyelerine ve katılımcılara anlattı.

Gençlerin söyleyişleri öncesinde Doç. Dr. Cihan Yıldırım’ın Moderatörlüğünü yaptığı söyleyişide, Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dolanbay, Consubcon Genel Müdürü Emrah İnanç, Milli Kayakçı Sıla Kara ve Olimpik Kayakçı Ömer Ayçiçek girişimcilik deneyimlerini gençlere aktardı. Gençlere deneyimlerini aktaran başarı elde eden girişimciler, gençlerden gelen soruları cevapladı.

Yaptıkları girişimleri jüriye sırasıyla anlatan genç girişimci adayları jüri üyelerinin ve katılımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

4. grup üyeleri Yunus Sarı, Şükran Kayacan, Medine Aslan ve Arzu Çınar yaptıkları” Jivelin “ adlı “Spor Girişimciliği 2030” çalışmaları ile jüri tarafından Ağrı grup birincisi seçildiler.

Ağrı Grup birincilerine plaketleri, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek tarafından takdim edildi.

Düzenlenen “Genç Girişimci Buluşmaları” programına; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Önder Şimşek, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Eğitim Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç ve üniversite öğrencileri katıldı.