Ağrı’da gazeteciler güç birliği yaptılar

Ağrı’da görev yapan yerel, ulusal ve internet gazeteciler, kurdukları Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti ile bir araya geldiler.

Ağrı il merkezi ve ilçelerinde görev yapan yerel, ulusal ve internet gazeteciliği yapan gazeteciler, Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş dilekçesini Ağrı Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim ettiler.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kurucular Kurulu şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde uzun süredir büyük problem yaşayan alanda haber yapan çalışma arkadaşlarımız yaşadıkları sorunlar karşısında çaresiz kalmışlardır. Gazeteci ve Muhabir arkadaşlarımızın çoğunluğu hiç cemiyete üye olmadan mesleklerine devam ediyorlardı. İlimizde yaşanan bu boşluğu doldurmak ve meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlama adına bu karar alınmıştır. Meslektaşlarımız ile yapılan istişareler sonucunda AÇGC’nin kurulmasına karar verilmiştir. Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti il merkezi ve ilçelerinde görev yapan tüm gazeteci ve muhabir arkadaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, birlik ve beraberlik ortamının sağlanması ve yaşadıkları sorunların çözülmesi noktasında büyük çaba harcayacaktır. İlimizdeki tüm meslektaşlarımızın yaşadığı ve yaşayacağı tüm sorunlar artık cemiyetimizin sorunudur. Gazeteciliğin gelişmesi ve Ağrı basınının iyi bir noktaya gelmesi noktasında tüm arkadaşlarımızla birlikte omuz, omuza vererek daha iyi bir Ağrı için çalışacağız. Amacımız birilerine rakip olmak değil, bilakis arkadaşlarımız üzerindeki yükü almaktır. Cemiyetimiz çatısı altında olan, olmayan tüm meslektaşlarımız ile birlikte çalışma arzusu içinde olacağımızı ve tek derdimizin Ağrı olduğunu bilinmesini isteriz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla cemiyetimizi deklere ediyoruz.”