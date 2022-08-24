Ağrı’da Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu’na 107 bin 610 Euro hibe

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, müdürlük olarak yapılan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu başvurusu sonucunda 107 bin 610 Euro (2 milyon TL) hibe almaya hak kazanıldığını açıkladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığına yapılan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu başvurusu sonucunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü 107 bin 610 Euro hibe almaya hak kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüzce, 2021 Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında başvuru yapılan ve desteklenmeye hak kazanan projemiz 2022 yılı için 107 bin 610 Euro (2 milyon TL) hibe almıştır. Bu sayede ilimiz eğitim kurumlarımızla konsorsiyumlar gerçekleştirilerek; İşbaşı gözlem, öğretmen hareketliliği, öğrenci hareketliliği, kurslar ve uzman daveti etkinlikleri beraberinde yükseköğretim kurumlarıyla bir araya gelerek işbirliği yapılması ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında proje deneyimi kazanmaları sağlanacaktır. Okul eğitimi personel hareketliliği için destek hakkı kazandığımız Erasmus+ Okul Eğitimi Programı kapsamındaki; öğretmen ve okul idarecilerinin mesleki gelişimlerini destekleme, yeni teknolojilerin ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik etme, okullarda dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini arttırma, öğretim ve okul gelişiminde en iyi uygulamaların paylaşım ve transferini yapma hedeflerini gerçekleştirme imkânı sunulacaktır" dedi.