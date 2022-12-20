Ağrı’da ekipler kaçak avcılıkla mücadele ediyor

Ağrı’da kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarınca Balık Gölü’nde 200 metre uzunluğunda uzatma ağı yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AFAD birimlerince akarsu, baraj ve göllerde kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Taşlıçay Balık Gölü denetiminde 200 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi.