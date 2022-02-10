Ağrı’da eğitime kar engeli

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla; Ağrı il merkezinde, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullarda ve bağlı köy okullarında, 11 Şubat Cuma gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 11 Şubat Cuma gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır"denildi.