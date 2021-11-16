Ağrı’da "Eğitimde iyi örnekler projesi" sonuçları açıklandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında öğretmenlere yönelik düzenlenen proje yarışmasında Eleşkirt Değirmenoluğu İlkokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Özlem Doğan birinci oldu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında öğretmenlere yönelik il merkezinde düzenlenen proje yarışmasına 40 proje başvurusu yapıldı. Proje kapsamında toplanan seçkin jüri üyelerinin yaptığı proje değerlendirme sonucunda, Eleşkirt Değirmenoluğu İlkokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Özlem Doğan’ın "Minik Bilimciler" projesi birinci olurken, Tutak Şehit Uzman Ömer Güç Ortaokulunda görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Uğur Akbaba’nın "Okulumdaki Evim" projesi ikinci ve Merkez Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Şeyma Durmuş’un "Kültür Mantarı Çocuk" projesi üçüncülüğü elde etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan programda projesi ile dereceye giren öğretmenler altın ile ödüllendirilecek. Konu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Müdürlüğümüze bağlı okul ile kurumlarda sürekli gelişim vizyonuna sahip güvenilir ortamların oluşturulması, bu ortamlarda iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer okul ile kurumlar tarafından model alınmasının sağlanması amacıyla düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Projesi kapsamında 17 farklı alandan toplamda 40 proje başvurusu gerçekleşmiştir. Önce İlçe Tasnif Kurulu değerlendirmesi sonrasında 1’inci ve 2’inci İl Değerlendirme Kurulu üyelerinin değerlendirmesinin ardından 10 proje saha değerlendirmesine kalmaya hak kazanmıştır. Alanında uzman Saha Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından yerinde ziyaret edilerek ilimizin en iyi örnek teşkil eden çalışmaları belirlenmiştir. Proje Koordinatörü Sabiha Şakar tarafından yürütülen eğitimde iyi örnekler proje çalışmasının sonucunda yarışmaya katılım sağlayan tüm yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür eder, dereceye giren proje sahiplerini tebrik ediyorum"dedi.