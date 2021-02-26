Ağrı’da eğitim öğretim konulu “Çalışma Grubu Toplantısı” düzenlendi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında eğitim öğretim konulu “Çalışma Grubu Toplantısı” düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra Vali Yardımcıları Ahmet Vezir Baycar ve Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürleri katıldı. Toplantıda, Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Öğrenci durumu, uzaktan eğitim süreci, ders süreleri, sınavlar, toplantılar ve Koronavirüs ile mücadele kapsamında eğitim öğretim sürecinde uygulanacak tedbirler ele alındı.