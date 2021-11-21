Ağrı’da “Dünya Çocuk Hakları Günü” coşkuyla kutlandı

Ağrı’da, “Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle program düzenlenen programda çocuklar doyasıya eğlendi.

Ağrı Valiliği öncülüğünde, UCİM Ağrı İl Koordinatörlüğünün katkılarıyla Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda , “Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle program düzenlendi.

Çocukların şiir okuması, tiyatro gösterisi ve çocuk hakları tanıtımını yaptığı programda çok sayıda katılım gerçekleşti.

Programda konuşan UCİM Ağrı İl sorumlusu Yusuf Yıldırım, “Gelecekte var olacak bir ormanın tomurcuk hali olan çocuklarımızı korumak ve koşullarını iyileştirmek amacıyla 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesinin yıl dönümünü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum.

Bedenen ve ruhen örselenmeye maruz kalmış çocuklarımızın haklarını savunmak noktasında faaliyet yürüten UCİM ailesi olarak bizler görüyoruz ki önemli olan sadece çocukları korumak değil; onları sürekli gözetmek ve güvenliğini sağlamak zorunda kalmayacağımız güvenilir bir ortam ve toplum oluşturmaktır. Bu hususta bize düşen görev ise çocukları korumakla birlikte çocukken şu veya bu nedenle, ahlakı, vicdanı, izanı ve eğitimi ihmal edilmiş yetişkinlerin de geriye ve günümüze dönük eğitim eksikliklerini giderecek çalışmalar yapmak; sürekli içgüdüleri ile hareket eden, çocukları örselemek için sürekli fırsat kollayan, bilinçaltı ve ruhunda tedavi ihtiyacı olan bazı yetişkinlerin kalplerine, vicdanlarına ve merhametlerine dokunarak onları toplumumuza yeniden kazandırmaktır.” İfadelerine yer verdi.

Programın sona ermesinin ardından il protokol üyeleri çocukların yaptığı resimlerden oluşan sergiyi ziyaret etti.

Programa, Ağrı Vali Yardımcısı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Emniyet Müdür V. Sinan Çankal, Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, STK temsilcileri, çok sayıda çocuk ve vatandaş katıldı