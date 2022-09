Ağrı’da ders zili çaldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamasıyla ilk ders zilini çaldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamasıyla Şeref Saraçoğlu İlkokulunda yapılan programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Her eğitim öğretim yılına başlarken, gözü dünyaya, gönlü sevgiye ve kardeşliğe açık; kültürlü, donanımlı yeni nesiller yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle önemli bir başlangıçta sizlerle aynı heyecanı ve umutları paylaştığımızı bilmenizi istiyorum. Bugün ülkemizin her köşesinde, her hanesinde tatlı bir telaşın ve heyecanın yaşandığını biliyoruz. Toplumların, var olma düşüncesini ayakta tutan eğitim; bireylerin yaşamları boyunca, kendilerini gerçekleştirmesi içinde çok önemli bir süreçtir. Bu süreci ayakta tutan mekanizmaların başında okullar geliyor. Okullarımızda; toplumum gereksinimlerinin karşılanması için, eğitim içeriğinin, toplumun zengin değerleriyle harmanlanıp sunulması gerekiyor. Bu gerekçe, eğitim amacımızı ortaya koymakla beraber; geleceğimizi, en üst düzeyde, planlamamız gerektiği gerçeğini de vurgulamaktadır. Eğitime ve insana yapılan yatırımları geleceğe yapılan en önemli, en değerli ve en uzun vadeli yatırımlar olarak görmekteyiz. Eğitimi de, ülkemiz için genç nüfus yapısından yararlanmayı sağlayacak en önemli unsur olarak, stratejik önemde görüyor, bilgi çağının gereklerine uygun olarak iyi yetişmiş, donanımlı gençlerimizle aydınlık yarınlara ulaşacağımıza inanıyoruz. İdareciler, eğitimciler, öğrenciler ve veliler olarak, tüm bu fırsat ve olanakları eğitim kalitesini daha ileriye taşımak için en iyi biçimde değerlendireceğimize yürekten inanıyorum. Bizler mesai arkadaşlarımla birlikte ilimizde eğitim ortamlarının daha da iyileştirilmesi, okullarımızın her alanda eğitim öğretime hazırlanması için yaz tatili demeden, izin kullanmadan çok yoğun çalıştık. Eğitimciler için umutlar, yenilikler ve hedefler sınırsız ve süreklidir. Varlığımızın temennisi, geleceğimiz, çocuklarımızın; okuduğunu yorumlayan, yorumladığını uygulayan, eleştirebilen, farklılıkları kabul eden, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, dünya barışına ve insanlığa hizmet eden bir neslin yetiştirilmesini arzu ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize, öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum."dedi.

Kökrek, konuşmasının ardından ilk ders zilini çaldı ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı.