Ağrı’da depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı

Ağrı’nın sivil inisiyatifi olan Ağrı Sivil Toplum Platformu bileşenleri, deprem bölgesine destek amacı ile çalışmalarına devam ediyor.

Platform istişare kurulu üyeleri iş insanı Naci Bulut ve iş insanı Orhan Keleş’e ait iş makineleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam ederken birçok bileşen çalışmalarını sürdürüyor. Platform Yardımlaşmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Akın Kahraman yaptığı açıklamada deprem bölgesine Verenel Derneği olarak şuana kadar 5 tır malzeme gönderildiğini, Ağrı’dan da desteklerin genel merkeze ulaştırıldığını söyledi. Platform bileşenlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Kahraman “ Safa Vakfı dışında UDER Derneği, Eğitim Gücü Sendikası, Daskef, ASKF, KADER, Eczacılar Odası, Türk Enerji Sen, Mimar Mühendisler Grubu, Sanayici ve Tamirciler Odası Başkanlığı, Ümit Aras Engelliler Derneği başta olmak üzere Valiliğin yardım kampanyasına katkıda bulunmak üzere üyeleri ile çalışmalarını devam ettiriyor. Ayrıca TUSEKON Genel Başkanlığı bünyesindeki 4770 sürücü kursu Türkiye Geneli yardım kampanyalarına destek sağlıyor. Bileşenlerimizden Basın Birliği yardım kampanyalarının duyurulmasına katkıda bulunuyor. “ dedi. Depremzedeler için Otogar esnafı da Otogar Derneği aracılığı ile nakit yardım yaptı.