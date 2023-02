Ağrı’da depremzedeler için dualar edildi

Sabah saat 4.17’de Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili vuran 7,7 büyüklüğünde depremde hayatını kaybedenler, enkaz altındakiler ve mağdur olan tüm depremzedeler için Ağrı’da tüm camilerden dualar edildi.

Bu kapsamda Ali Ağa Camii’nde öğle namazı kıldıran Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük depremzedeler için dua etti. İl Müftüsü Büyük: “Ey mülkün yegâne sahibi olan Allah’ım! Bizleri sayısız nimetlerle donatan, sıkıntılarımızı gideren, dertlerimizin dermanı olan Yüce Rabbimiz! Biz aciz kullarınız! Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Halimizi Sana arz ediyoruz. Bizleri dergâhından boş çevirme Allah’ım! Nusretini, rahmetini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Lütfeyle Allah’ım! İlâhî Ya Rabbi! Millet olarak deprem gerçeğiyle bir kez daha karşılaştık. Vefat eden kardeşlerimiz var. Göçük altında kalan kardeşlerimiz var. Senden şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Ahirete irtihal eden kardeşlerimize rahmet eyle Allah’ım! Ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabr-ı cemil ihsan eyle Allah’ım! Göçük altında kalan kardeşlerimizin sağ salim çıkmalarını nasip eyle Allah’ım! Hastalarımıza Şâfî isminle acil şifalar ver Allah’ım! Göçük altında kalanları kurtarmak için canla başla gayret gösteren bütün kardeşlerimize güç ve kuvvet ver, onlara kolaylıklar ihsan eyle Allah’ım! Bu çetin günlerde rahmet ve inayetine her zamankinden daha çok muhtacız. Bizlere yardım eyle Allah’ım! Ya Rabbi! Her türlü zorlukla mücadelede bizlere birlik ve beraberlik, sabır ve metanet, basiret ve dirayet lütfeyle. Şefkat ve merhametinle acılarımızı dindir Allah’ım! Ya Rabbi! Ülkemizi, milletimizi, âlem-i İslam’ı deprem, sel ve yangın gibi her türlü afetten, kaza ve beladan muhafaza eyle ve bir daha bizlere böyle acılar yaşatma Allah’ım!” dualarında bulundu.