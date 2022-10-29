Ağrı’da “Cumhuriyet” resepsiyonu düzenlendi

Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şehit ve gazi ailelerinin de katılımıyla resepsiyon düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Ağrı Vali Osman Varol ve eşi Funda Varol tarafından il protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla Burçin Uysal Öğretmenevinde resepsiyon düzenlendi. Programda Vali Varol tarafından Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi Ahmet Yıldırım’a KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı tevcih edildi. Daha sonra masaları tek tek ziyaret eden Dr. Osman Varol, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Resepsiyon, şehitlerin dua ile anılmasıyla sona erdi.