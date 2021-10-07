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Ağrı’da “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” temalı konferans

Ağrı’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” konulu bir konferans düzenlendi.

AĞRI 07.10.2021, 14:00
Ağrı’da “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” temalı konferans

Ağrı’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” konulu bir konferans düzenlendi.

Ağrı İl Müftülüğü, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kültür ve Kongre Merkezi konferans salonunda bir program düzenledi. Her yıl bir tema ile kutlanan programın bu yılki teması Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” olarak belirlendi. Programa davet edilen emekli İl Müftüsü Necati Akkuş bu konuda bir konferans verdi.

Programda konuşan Vali Osman Varol, “Bizlerin gelecek kuşaklara aktarmamız gereken bir inancımız, yaşamımız ve aile yaşantımız var. Din görevlilerimize bu değerlerimizi gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir rol düşüyor” dedi.

Son olarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklerde başarı gösteren hocalara Vali Varol tarafından plaket verildi.

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