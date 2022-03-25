banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Toplu intihar dehşeti! 7. kattan atladılar...
Toplu intihar dehşeti! 7. kattan atladılar...
Balık ihracatında hedef 2 milyar dolar
Balık ihracatında hedef 2 milyar dolar
Türkiye Şampiyonu olarak döndüler
Türkiye Şampiyonu olarak döndüler
A Milli Takım’ın 21 kişilik kadrosu belli oldu
A Milli Takım’ın 21 kişilik kadrosu belli oldu

Ağrı’da "Birlikte İngilizce" projesi ile 273 İngilizce öğretmenine seminer verildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Birlikte İngilizce" projesi kapsamında il genelindeki ortaokullarda görev yapan 273 İngilizce öğretmenine seminer verildi.

AĞRI 25.03.2022, 09:04
Ağrı’da "Birlikte İngilizce" projesi ile 273 İngilizce öğretmenine seminer verildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Birlikte İngilizce" projesi kapsamında il genelindeki ortaokullarda görev yapan 273 İngilizce öğretmenine seminer verildi.

Ağrı’da, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, British Council ve Sabancı Vakfı işbirliği ile öğretmenlerin mesleki ve alan gelişimlerinin, mesleki işbirliklerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Birlikte İngilizce (English Together)" projesi kapsamında ortaokullarda görevli İngilizce öğretmenlerine yönelik her ay düzenli olarak seminerler veriliyor. Proje kapsamında eğitim alan 4 öğretmen tarafından il merkezi ve ilçelerdeki ortaokullarda görev yapan toplam 273 İngilizce öğretmenine yönelik ilk eğitim seminerleri tamamlandı. Proje hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Bu projemiz ile ortaokul İngilizce öğretmenlerimizin mesleki ve alan gelişimlerinin, mesleki işbirliklerinin desteklenmesi amacıyla yürütülmektedir. Proje kapsamında öğretmenlerin bireysel öğretim uygulamaları hakkında düşünmeleri, kendi sorunlarını tespit etmeleri ve bu sorunlara birlikte çözüm bulmalarını sağlamak için Mesleki Öğrenme Topluluklarında birlikte çalışma becerileri desteklenmektedir. Söz konusu Mesleki Öğrenme Toplulukları, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarının verimliliğini arttırmanın temel bir aracı olacak ve yeni öğretim tekniklerini uygulama konusunda kendilerini yetkin hissetmelerini sağlayacaktır. Bu doğrultuda tüm faaliyetler öğretmenlerin ihtiyaçları analiz edilerek geliştirilmekte ve öğretmenlerden gelen geri bildirimlere göre gözden geçirilmektedir" dedi.

İl genelindeki ortaokullarda görev yapan toplam 273 İngilizce öğretmenine seminerlerin verildiğini belirten Kökrek,"Projeye Ağrı ilimizden katılarak eğitici eğitimlerini tamamlayan dört öğretmenimiz aldıkları eğitim sonucunda görev yerlerindeki ortaokul İngilizce öğretmenlerine seminer vermişlerdir. Öğretmenlerimizden merkez ilçemizde Esra Kudu 68 katılımcıyla, Patnos ve Tutak’ta Serhat Biçer toplamda 107 katılımcıyla, Eleşkirt ve Hamur’da Abdullah Muhammed Melikoğlu toplam 48 katılımcıyla, Taşlıçay ve Diyadin’de Nursel Kaya toplam 50 katılımcıyla Mesleki Öğrenme Toplulukları çerçevesinde eğitimlerini gerçekleştirmişlerdir. İngilizce dilinde yürütülen bu seminerlerde katılımcı öğretmenler eğitmenlerimizin yönergeleri doğrultusunda aktif bir şekilde katılım göstererek grup çalışmalarına dahil olmuşlardır. Eğitimlerin asıl amacı doğrultusunda bölgedeki ortak problemler üzerinde durularak beyin fırtınası yöntemiyle çeşitli çözüm önerileri getirilmiş ve bunların okullarda uygulanması teşvik edilmiştir. Her ay düzenli olarak aynı katılımcı öğretmenler ile gerçekleştirilecek olan bu uzun soluklu projenin ilimizdeki ilk toplantıları katılımcıların yoğun ilgi ve beğenisini toplamış, onları mesleki gelişim konusunda daha açık ve esnek bir hale getirmiştir. Bu Mesleki Öğrenme Toplulukları (Professional Learning Communities - PLCs) yürütülmeye devam edilecek ve en nihayetinde önce öğretmen, sonra öğrencilerde olumlu etkileri belirgin bir şekilde görülecektir" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19