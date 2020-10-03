Ağrı’da bilişim öğretmenlerine yönelik “Python Programlama Dili” eğitimi düzenlendi
AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN E-KONFERANS ARACIYLA İL GENELİNDE GÖREV YAPAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK “PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ” EĞİTİMİ SONA ERDİ.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından e-konferans aracıyla il genelinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik “Python Programlama Dili” eğitimi sona erdi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, e-konferans aracılığıyla il genelinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik 3 gün devam eden “Python Programlama Dili” eğitimi tamamlandı. Eğitim sürecinde Milli Eğitim Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü Sadullah Sarı tarafından öğretmenlere Python programlamaya giriş, değişkenlerin yapı, işlev tanımlama, koşullu ifadeler, döngü yapısı gibi konular anlatıldı. Öğretmenlere örnek uygulama yaptıran Sarı, ayrıca öğretmenlere Kodla Ağrı projesi kapsamında lise ve ortaokul düzeyindeki yetenekli öğrencilere de bu eğitimin verilmesi tavsiyesinde bulundu.
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