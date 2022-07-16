Ağrı’da "Balık Gölü Geleneksel 3. Yaz Festivali"

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde, Türkiye’nin 2 bin 250 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü’nde "Balık Gölü Geleneksel 3. Yaz Festivali" gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Balık Gölü’nde, Taşlıçay Belediyesi tarafından "Balık Gölü Geleneksel 3. Yaz Festivali" düzenlendi. Festivale Vali Osman Varol, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Vali Varol’un, Milletvekili Köseoğlu’nun, Belediye Başkanı Sayan’ın ve il protokol üyelerinin konuşmaları ile ’Balık Gölü Geleneksel 3. Yaz Festivali’nin açılışı gerçekleşti. Vali Varol ve il protokol üyelerine, Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir tarafından ödülleri takdim edildi. Türkiye’nin önde gelen kuş alanlarına ev sahipliği yapan, binbir rengi ve doğal güzelliği içinde barındıran Balık Gölü’nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, Taşlıçay Belediyesi tarafından kurulan standları tek tek gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından Vali Varol ve il protokol üyeleri, Doğu’nun Saklı Cenneti Balık Gölü’nde gerçekleşen, tekne turuna ve flyboard gösterisine katılarak bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlarla hemhal olan Vali Varol, böyle anlamlı bir günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyetini belirtti. Balık Gölü Geleneksel 3. Yaz Festivali, Sanatçı Rafet El Roman konserinin ardından bir çok faaliyete sahne olmaya devam ediyor.