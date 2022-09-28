Ağrı’da ayçiçeği üreticiliği yaygınlaşıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde verimli toprakları ve önemli su kaynakları ile önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olan Ağrı’da son yıllarda devlet desteği ile ekilen ayçiçeği yetiştiriciliği artıyor.

Kent genelinde bu yıl yaklaşık 44 bin dekarlık alanda ekilen ayçiçeğinde hasat mevsimi sürerken, tarlalarda çiftçileri ziyaret eden Ağrı Valisi Osman Varol yaptığı açıklamada, kentteki arazilerin ayçiçeği üretimine uygun olduğunu ve ayçiçeği yetiştiriciliği konusunda çiftçiyi teşvik edecek desteklemeleri sürdüreceklerini söyledi.

‘Dekar başına yaklaşık 350 kiloluk bir verim var’

Ayçiçeği ekilen alanlarda verimin oldukça yüksek olduğunu belirten Vali Varol, "Ayçiçeği üretimi gerçekten ilimizde artırıyor. İlimiz ayçiçeği üretimi açısından çok uygun bir yer ve çiftçimizde de yer yer bu gelenek yavaş yavaş oturmaya başladı. Şuan itibari ile 44 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekilişi var. Bunun 23 bin dekarlık kısmı yağlık, 21 bin dekarlık kısmı da çerezlik ve alıcıların, tedarikçilerin beğendiği kaliteli bir ürüne sahip Ağrımız. Hem toprak ve hem iklim özellikleri nedeni ile gece gündüz sıcaklık farkı nedeni ile çerezlik ürünleri içi hem dolu oluyor hem de inanılmaz lezzetli oluyor. Bunun içinde çok fazla ilgi görüyor. Bizde devlet olarak, özel idare olarak imkânları ile çiftçimizi desteklemeye gayret gösteriyoruz. Son yıllarda sadece dışarıdan gelip burada arazi kiralayıp bu işi yapmak yanında çiftçilerimizde ciddi anlamda ilgi göstermeye başladılar. Bugün hasat için ziyaret ettiğimiz mevcut çiftçimiz 1400 dekarlık alanda bu tarımı gerçekleştiriyor ve dekar başına da yaklaşık 350 kiloluk bir verim var. Bu hem ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan hem de bunu üreten çiftçiye çok katkı sağlayan bir ziraat türü. İlimizde de bunun gelişmesini görmek bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Şuan gelinen noktadan memnunuz 44 bin dekarlık ekiliş alanından ama bunu artırmak için yıllar içerisinde daha fazla çiftçimizin bunu tercih etmesinde çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bir diğer tarafı da işte arkamda görmüş olduğunuz gibi kardeşlerimiz hasat çalışmalarında büyük bir gayret gösteriyorlar, aynı zamanda istihdam da sağlıyor. Şuan burada çalışan vatandaşlarımızın çoğu bu yörede çalışan insanlarımız, onlarda bir şekilde aile ekonomilerine katkıda bulunmuş oluyorlar.” dedi.