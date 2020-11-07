banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'

Ağrı’da annelere “En İyi Narkotik Polisi; Anne” semineri verildi

AĞRI’DA ANNELERE “EN İYİ NARKOTİK POLİSİ; ANNE” SEMİNERİ VERİLDİ

AĞRI 07.11.2020, 11:32
Ağrı’da annelere “En İyi Narkotik Polisi; Anne” semineri verildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi kapsamında eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından, çocuklar ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi noktasında Ağrılı annelere "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağrı Halk Eğitim Merkezinde Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminere ilişkin Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzce Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun tanıtımını yaptığı “ En İyi Narkotik Polisi; Anne” kampanyası kapsamında yapılan bilgilendirme çalışmalarında; uyuşturucu ile mücadelede; annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulması ve annelerin çocuklarında meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikleri fark ederek analiz bilincine ulaştırılması ile çocuk ve gençlerde uyuşturucu bağımlığının büyük oranda önüne geçilmesinin hedeflenmesi amacıyla; Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde annelerimize yönelik Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda “En İyi Narkotik Polisi; Anne” semineri düzenlenerek bilgilendirme yapılmıştır.”

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378